İstanbul Ticaret Üniversitesi Hocalarına Sertifikaları Verildi

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda
Tekstil Bölümü, İŞKUR
, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğinde yapılan projede yer alan hocalara sertifikaları verildi.
Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, bu proje ile Romalılar dönemine kadar dayanan Lefke
bezini tekrar üreterek ihraç edecek konuma geldiklerini ifade etti. Şahin, "Kursiyerlerimiz eğitimleri boyunca İŞKUR desteklerinden yararlandı. Sonrası ürettikleri ürünlerle ev ekonomilerine destek sağlar konuma geldiler. Son olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Lefke bezini Rusya
'da genç tasarımcılar festivalinde sundu ve Lefke bezi ödül kazandı. 10 tezgah alarak başladığımız Lefke bezi üretiminde artan taleplerle üretim hacmini arttırıyoruz. Dokuma tezgahı sayısını 10'dan 20'ye çıkarıyoruz. İlerleyen dönemde tekstilde baskı ve seri üretim aşamasına geçmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede Lefke bezi üretim kapasitesi yüzde 300'lük bir artış hacmine erişecek. Sonrası ilerde tekstil atölyesi, küçük ölçekli de olsa tekstil fabrikasına dönüşecek" dedi. - BİLECİK
Lefke,İŞKUR,Osmaneli,İstanbul Ticaret Üniversitesi
14 Aralık 2018 Cuma 11:18