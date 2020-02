İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "uluslararası hukuk" etkinliği

Uyuşmazlıkların yargılama esası konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Rochelle C. Dreyfuss, yarın İstanbul Ticaret Üniversitesitesi'nde "Ulusötesi Uyuşmazlıklardaki Kararları Düzenleyen İlkeler" konulu bir konferans verecek.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilim ve Toplum Buluşmaları'nın dördüncüsü 20 Şubat 2020 Perşembe günü yapılacak.Etkinlikte Cambridge Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Rochelle C. Dreyfuss, "Fikri Mülkiyet: Yargı yetkisi, Hukukun Seçimi ve Ulusötesi Uyuşmazlıklardaki Kararları Düzenleyen İlkeler" başlıklı bir konferans verecek.Üniversitenin düzenlediği "Bilim ve Toplum Buluşmaları" kapsamında daha önce Nevada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rafik Beekun, Ilmenau Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Martin Löffelholz ve Suffolk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Luiz Moutinho'yu ağırlamıştı. 16 konferans olarak planlanan Bilim ve Toplum Buluşmaları'nda birçok alanda dünyanın en yetkin akademisyenleri öğrenciler ve alanın ilgilileri ile buluşturuluyor.Prof. Dr. Dreyfuss tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda 20 Şubat 2020 Perşembe günü 14.00'de verilecek konferans, Bilim ve Toplum Buluşmaları'nın tüm etkinlikleri gibi ilgililerin katılımına açık olarak düzenleniyor.Açıklamada verilen bilgilere göre, Prof. Dr. Rochelle Cooper Dreyfuss, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Pauline Newman Hukuk Profesörü ve aynı zamanda Engelberg İnovasyon Hukuku ve Politikası Merkezi'nin eş direktörü... Dreyfuss, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyor.