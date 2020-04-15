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İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeni binaların yapımı devam ediyor

Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde tahliye çalışmaları sonrası yıkılan binaların yeniden inşası devam ediyor.

15.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:18
İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeni binaların yapımı devam ediyor
Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde tahliye çalışmaları sonrası yıkılan binaların yeniden inşası devam ediyor. İnşaat çalışmaları ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi hastanesi hasar görmüş ve tahliye edilmişti. Geçtiğimiz aylarda yıkım işlemleri tamamlanan alanda yeni binanın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımında çelik demirlerin kullanıldığı inşaat çalışmalarının 3 ayda tamamlanması beklenirken, yeni binanın 5 katlı olacağı öğrenildi. Yapılan çalışmalar ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Deprem, Güncel
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