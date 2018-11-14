İstanbul- Tır Garajına Kaçak Parfüm Baskını Kamerada

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:06



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:06

Haber: İstanbul DHABaşakşehir'de, TIR garajına yapılan baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen 63 bin 238 şişe parfüm ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesindeki TIR garajında park halindeki tır ve 2 kamyonette kaçak parfüm olduğu bilgisini aldı. 10 Kasım'da garaja baskın düzenleyen polis, TIR ve kamyonetlerde ünlü markaların da bulunduğu 63 bin 238 şişe kaçak parfüm ve deodorant ele geçirdi. Baskında 5 kişi gözaltına alındı. El konulan parfüm ve deodorantların piyasa değerinin 34 milyon civarında olduğu belirtildi.