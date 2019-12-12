Haberler » Güncel » İstanbul topkapı sarayı'na istinat duvarlı önlem - Haber

İstanbul topkapı sarayı'na istinat duvarlı önlem

TOPKAPI Sarayı Müzesi'nin Sarayburnu tarafına bakan ve denize doğru kaydığı tespit edilen yamacına, 4.5 metre yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.

12.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:51
TOPKAPI Sarayı Müzesi'nin Sarayburnu tarafına bakan ve denize doğru kaydığı tespit edilen yamacına, 4.5 metre yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.
Topkapı Sarayı Müzesi'nin duvarlarında ve kubbelerinde büyük yarıklar olduğu geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti. İçinde Topkapı Hançeri, Kaşıkçı Elması, Nadir Şah Tahtı, Zümrüt Sorguç, Zümrütlü Maşrapa, Altın Miğfer, Hz. Osman'ın Kılıcı, Abanoz Taht gibi paha biçilmez eserlerin bulunduğu Fatih Köşkü çökme tehlikesi yaşadığı için ziyarete kapatılarak restorasyona alınmıştı.
Bilim insanlarının uzun süren çalışmaları sonucunda Topkapı Sarayı Müzesi'nin Sarayburnu tarafına bakan yamacında denize doğru kayma tespit edildi ve müzenin Sarayburnu tarafındaki yamacına fore kazıklar ve istinat duvarları yapılması kararlaştırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihalesi sonucu yapımına başlanan proje KDV hariç toplam 32 milyon 400 bin liraya mal oldu. Sarayın değişik 26 noktasına sondaj açıldı. 235 sandık karot numuneleri alındı. Açılan sondaj kuyuları tekrar enjeksiyonlanarak dolduruldu.
Fore kazık planlanan yol aksında 4.5 m yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı ile tüm kazıkları birleştiren toprağa gömülü başlık kirişleri uygulandı.
İstanbul topkapı sarayı'na istinat duvarlı önlem

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:00 Karaman'da emekli dinlenme evi hizmete girdi - Haber
15:00 Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı - Haber
15:00 Kayserili gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:00 AK Partili Dağ'dan asansör eleştirisi - Haber
14:59 GEÇEN YIL BUGÜN LAPA LAPA YAĞMIŞTI; AYNI YER BUGÜN ÇOK FARKLI... - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:01:31