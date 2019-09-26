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İstanbul toplanma alanları: İstanbul'daki acil toplanma alanları neresi?

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında acil toplanma alanları merak konusu oldu. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır. Peki, İstanbul acil toplanma alanları neresi? Mahalle mahalle toplanma alanları...

26.09.2019 15:40İstanbul toplanma alanları: İstanbul'daki acil toplanma alanları neresi?

İstanbul'da deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Bir hafta içinde yaşanan ve şehrin her tarafından hissedilen depremler, İstanbul'da toplanma alanları neresi merak ettiriyor. AFAD tarafından toplanma alanları nasıl bulunur? İstanbul toplanma alanları neresi merak ediyorsanız cevabı haberimizde.

İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da acil mahalle mahalle toplanma alanları e-devletten öğrenilebiliyor. Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

İSTANBUL TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

İSTANBUL'DA DEPREM

Avrupa sismoloji merkezine göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. İstanbul'da bazı kesimlerde bir süreliğine cep telefonlarından erişim sağlanamadı.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.

Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

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İstanbul, AFAD, Gündem, Güncel

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