İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı yapıldı

İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda gerçekleştirildi.

02.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:21
İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu üyeleri, ilgili vali yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.
Toplantıda yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul'da toplu ulaşım faaliyetlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.
Toplu Ulaşım Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Destek Komisyonu ve kurul üyeleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.
Toplu ulaşıma ilişkin önemli çalışma
Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, nisan ayı başında oluşturulan İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonunun, kentin toplu ulaşımına ilişkin çok önemli ve detaylı bir çalışma sergilediğini belirtti.
Çalışmalarda İstanbul'daki kara, deniz ve raylı sistemlerdeki toplu ulaşım vasıtalarında koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında alınması ve uygulanması gereken hususların belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, şunları ifade etti:
"Ülkemizin pandemiyle mücadelesinde İstanbulumuzun nüfus yoğunluğu ve ulaşım kapasitesi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle ilimizde vaka sayısının hızla azaltılarak, bugüne kadar aldığımız mesafeden geriye dönüş olmaması için her konuyu dikkatle inceliyor ve tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Yapılan değerlendirmeler ve bilimsel veriler ışığında minibüs, dolmuş, servis araçları, otobüs, deniz otobüsü, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken tedbirleri yarın yapılacak İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi'nde üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunacağız. İnşallah her sahada olduğu gibi toplu ulaşımda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kararlılıkla uygulayacak ve insanlarımızı Kovid-19 salgından korumaya çalışacağız."
Bu arada İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi kara, deniz ve raylı sistem toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken önlemleri değerlendirmek üzere yarın Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanacak. İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis’te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Vali’nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo’da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71’den işlem görüyor Haber
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Haberler››Güncel››İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:15: FLAŞ / 2 - Haber 19:15: Son dakika haberleri | UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında gerginlik ihtimaline karşı teyakkuza geçti - Haber 19:15: Trump, New York yönetiminden ulusal muhafızları göreve çağırmasını istedi - Haber 19:15: Sapanca'da İstanbuldere rekreasyon projesi başladı - Haber 19:14: Bakan Albayrak'tan, '4 finansman paketi' paylaşımı - Haber 18:47: İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi - Haber 18:25: Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi - Haber 18:03: 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor - Ekonomi 14:51: ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir - Haberler