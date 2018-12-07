07 Aralık 2018, 16:25
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İstanbul, Trafiği En Yoğun Olan Başkentler Sıralamasında İlk 5'te

İstanbul, Trafiği En Yoğun Olan Başkentler Sıralamasında İlk 5

AVRUPA başkentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi.

AVRUPA başkentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Listenin 1'inci sırasında Rusya'nın başkenti Moskova bulunurken, megakent İstanbul ise 4'üncü sırada yer aldı.

Araştırma şirketi INRIX tarafından 2017 yılının verilerine göre, Avrupa başkentleri arasından trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Trafiğin en yoğun olduğu saatler üzerinden yapılan araştırmanın sonucuna göre, Rusya'nın başkenti Moskova, sürücülerin trafikte en çok kaldığı kent oldu. Listenin 2'nci sırasında  İngiltere'nin başkenti Londra yer aldı.  Fransa'nın başkenti Paris ise sürücülerin trafikte en çok kaldığı 3'üncü kent oldu. Listenin üst sıralarında yer alan başkentlerden biri de İstanbul oldu. Sürücülerin trafikte en çok kaldığı 4'üncü başkent olarak İstanbul belirlendi. 

Trafiği en yoğun olan Avrupa başkentlerinin sıralaması şöyle:

1- Moskova (Rusya) 

2- Londra (İngiltere) 

3- Paris (Fransa)

4- İstanbul (Türkiye

5- Zürih (İsviçre

6- Oslo (Norveç

7- Berlin (Almanya)

8- Madrid (İspanya)

9- Viyana (Avusturya

10- Brüksel (Belçika

10- Roma (İtalya

12- Varşova (Polonya

13- Stokholm (İsveç

14- Lüksemburg City (Lüksemburg) 

15- Dublin (İrlanda) 

16- Amsterdam (Hollanda

17- Bratislava (Slovakya

18- Prag (Çekya) 

18- Kopenhag (Danimarka

18- Helsinki (Finlandiya

18- Budapeşte (Macaristan

22- Lizbon (Portekiz

23- Ljubljana (Slovenya

- İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 16:25