İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre cuma mesai çıkışında şehirde trafiğin durumu 'kilitlenme' noktasına geldi.

İstanbul'da cuma mesai çıkışında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'in üzerine çıktı.Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'na geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Kağıthane, Şişli ve Maslak; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Maltepe çevrelerinde yoğunluk var.