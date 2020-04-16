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İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi

İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi Kilometrelerce kuyruk oluştu İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

16.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:14
İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi
Kilometrelerce kuyruk oluştu
İSTANBUL - İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Korona virüs tedbirlerinin devreye girmesiyle adeta nefes alan İstanbul trafiği, yarın gece 00.00 saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi bugün eski günlerine geri döndü. Yasak başlamadan Çatalca ve Silivri yönüne gitmek isteyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluştan trafik havadan drone ile de görüntülendi. İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Silivri, Çatalca, Genel
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