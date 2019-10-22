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İstanbul trafiğinde "eğlence" işkencesi

İSTANBUL'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

22.10.2019 10:01İstanbul trafiğinde
İSTANBUL'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

İlk görüntüler Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde kaydedildi. Araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı. Magandaların, 7 araçlık konvoy şeklinde yolu kapatma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolu kapatan araçlardan inen kişilerin yüksek sesli müzik eşliğinde yol ortasında oynadıkları görülüyor.Küçükçekmece'deki görüntülerin bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Yol ortasında bıraktıkları araçlarından inen bir grup, yüksek sesle müzik eşliğinde göbek atıyor. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu da kameraya yansıyor.


- İstanbul

Küçükçekmece, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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