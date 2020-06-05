İSTANBUL TRAFİĞİNDE SABAH YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL-DHAİstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

05.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:39
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL-DHA
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 35'lere ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.
Normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'a ulaştı. İSTANBUL TRAFİĞİNDE SABAH YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, DHA, Güncel, Haber

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