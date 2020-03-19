İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı.
19.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:13
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.
Korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yollar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yollar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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