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İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi

İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı.

19.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:59
İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının Türkiye 'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.
Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın, korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yolları drone ile havadan görüntülendi. İstanbul trafiğine ’korona virüs’ etkisi drone ile görüntülendi

Kaynak: İHA

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İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Genel

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