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İstanbul Trafiğine korona virüsü etkisi

İstanbul Trafiğine korona virüsü etkisi Türkiye' de korona virüs görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı.

20.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:53
İstanbul Trafiğine korona virüsü etkisi
İSTANBUL - Türkiye ' de korona virüs görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bugün sabah saatlerinde yüzde 25'e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. İstanbul Trafiğine korona virüsü etkisi

Kaynak: İHA

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İstanbul Trafiğine korona virüsü etkisi
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Sabah, Genel

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