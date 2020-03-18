İSTANBUL TRAFİĞİNE KORONAVİRÜS ETKİSİ
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı.
18.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:54
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı. İstanbulluların evde kalmasıyla normal günlerde sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde 25'lere düştü.
Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
TOPLU TAŞIMA KULLANAN SAYISI AZALDI
İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.
ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUNLUK DÜŞTÜ
D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.
TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANMADI
Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Yusuf Çakır Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Önlemin almasını maske ve eldiven takmalarını, özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor dedi. Metrobüse bineceğini söyleyen Seher Yalçın, Çalışıyoruz. Mecbur toplu taşımayı kullanıyorum. Herkesin önlemini almasını istiyorum diye konuştu.
Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
TOPLU TAŞIMA KULLANAN SAYISI AZALDI
İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.
ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUNLUK DÜŞTÜ
D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.
TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANMADI
Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Yusuf Çakır Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Önlemin almasını maske ve eldiven takmalarını, özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor dedi. Metrobüse bineceğini söyleyen Seher Yalçın, Çalışıyoruz. Mecbur toplu taşımayı kullanıyorum. Herkesin önlemini almasını istiyorum diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sabah, Güncel
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