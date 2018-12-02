İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

Fenerbahçe
ile Kasımpaşa
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker
Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat
Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Kasımpaşa,Fenerbahçe,İstanbul
02 Aralık 2018 Pazar 16:13