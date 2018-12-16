İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

Fenerbahçe
ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker
Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat
Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Erzurumspor Kulübü,Fenerbahçe,İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 14:42