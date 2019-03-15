İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

Fenerbahçe
ile Demir Grup Sivasspor
arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, saat 16.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker
Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat
Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Güncel
Kaynak: AA