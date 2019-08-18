Haberler» Güncel» Haber

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

18.08.2019 13:34 İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, Gaziantep, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05   Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
15:05   Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
15:05   Kastamonu Tuğçe Kandemir, Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı
15:05   İzmir'de orman yangını-3
15:05   SAKAYA Dere kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş
15:04   DHA YURT BÜLTENİ -10
15:02   Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden gencin ölmesi