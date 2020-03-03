Haberler » Güncel » İstanbul trafiğine maç düzenlemesi - Haber

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız mts takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:04İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Fenerbahçe Beko ile mts takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde yarın 20.45'te Fenerbahçe Ülker ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maç dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Malcolm Thomas, Kızılyıldız, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 13:34:41