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İstanbul trafiğini "makas" atarak birbirine katan magandalar kamerada

İstanbul trafiğini "makas" atarak birbirine katan magandalar kamerada E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobilli magandalar trafiği tehlikeye düşürdüİSTANBUL - E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 farklı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak...

24.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:36
trafiğini "makas" atarak birbirine katan magandalar kamerada
E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobilli magandalar trafiği tehlikeye düşürdü
İSTANBUL - E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 farklı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan magandalar, yürekleri ağızlara getiren o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da otomobille çıktıkları trafikte otoyol, sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Edirnekapı mevkisi başta olmak üzere çeşitli noktalarında 4 ayrı sürücü, trafikte ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna trafikte adeta terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren o görüntüleri kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul trafiğini

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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