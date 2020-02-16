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İstanbul trafik kazası: 2 ölü

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi hayatına kaybetti.

16.02.2020 07:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 07:08
'daki trafik kazasında 2 kişi hayatına kaybetti.
Anadolu Otoyolu mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 70 EL 209 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı istikamette seyreden 41 AEH 367 plakalı panelvanla çarpıştı.
Otomobilde bulunan Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz (24) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkan ile Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkan ile Yılmaz'ın cesetleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İstanbul trafik kazası: 2 ölü

Anadolu Otoyolu, Orhanlı, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA


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