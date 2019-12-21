İstanbul Trafik Vakfı nedir? İstanbul Trafik Vakfı hangi işlemleri yapar? İstanbul Trafik Vakfı amacı nedir?

İstanbul Trafik Vakfı'nın"01.12.2019 tarihi itibariyle İstanbul Trafik Vakfı İktisadi İşletmesi, araç çekme, taşıma, kurtarma işlemi yapmayacaktır." açıklaması sonrası İstanbul Trafik Vakfı amacı, İstanbul Trafik Vakfı merak konusu oldu. İstanbul Trafik Vakfı nedir ve İstanbul Trafik Vakfı hangi işlemleri yapar gibi konualrda araştırmalar yapılırken İstanbul Trafik Vakfı gündem oldu. Peki İstanbul Trafik Vakfı hangi işlemleri yapar? İstanbul Trafik Vakfı nedir?

İSTANBUL TRAFİK VAKFI AMACI NEDİR?

Her türlü araç ve gereçleri temin etmek, bakım ve tamirlerinin yapılması için tamirhaneler açmak, işletme niteliğinde tesisler kurmak, Vakıfça çalıştırılabileceği gibi ortaklıklarla kurulmuş olanları çalıştırmak, resen şirketler kurmak,

Vakıf amaçları doğrultusunda hastane, poliklinik, laboratuar, eğitim kurumları ve sosyal tesisler kurmak, her türlü sosyal yardımlarda bulunmak,

• Trafik ile ilgili paneller, konferanslar, sergiler ve seminerler düzenlemek, bu gibi toplantılara Vakıfça iştirak ederek katkıda bulunmak,

• Her tülü taşınmazı kiralamak, işletmek, kullanmak, gelirlerini tahsil etmek, kiraya vermek vermek , devir ve feragat etmek,

• Yurtiçi ve Yurtdışında benzer amaçlarla çalışan kurum ve kuruluşlarla gerekli izinleri alarak iş birliği yapmak,

• Trafik ve turizm enformasyon üniteleri açmak ve işletmek,

Vakıfça trafik sorunlarının çözümünü Trafik Polis'lerinin çalışmalarını, kazaların önlenmesini ilmi bir biçimde kamuoyuna duyurulmasını, halkı trafik konularında bilgilendirmeyi, kuracağı tesislerde bastıracağı broşür, dergi, kitap, gazete ile duyurmak,

Vakıfça kurulacak olan çocuk eğitim trafik parkları kanalıyla;

• Okul öncesi ilk ve orta dereceli okul çocuklarının trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

• Trafik Polisi mesleği mensuplarının çocukları için kreş ve yurt açmak burslar vermek, eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak,

• Mensupların daha önce bu mesleği yapmış fakat bırakmış olanlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

• Trafik ile ilgili yayın faaliyetlerinde bulunarak,sosyal ve kültürel sportif ve bilimsel kurumlarda seminerler, konferanslar düzenlemek

• Uluslararasında ve ülke çapında bilimsel çalışmalara katılmak

• İlim alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını kitap, broşür, monografi, süreli yayınlar, yazılım ve bilgi işlem programları şeklinde hazırlayıp Vakıf adına yayınlamak,

• Uluslararası panel brifing, sergi, anma günleri özel yarışmalar düzenlemek, kendi bünyesindeki Türkçe ve çeşitli dillerdeki yazılmış yayınları bulunan kütüphaneler ve dokümantasyon merkezleri kurmak, bunun için nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak

• Trafik eğitim amaçlı film çekim işleri için araç - gereç kiralamak vs

İSTANBUL TRAFİK VAKFI HİZMET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ücret tarifesi

İSTANBUL TRAFİK VAKFI KURUCULARI KİMLER?

İSTANBUL TRAFİK VAKFI KURUCULARI-1995

HAYRİ KOZAKÇIOĞLU Vefat: 23.05.2013

NECDET MENZİR Vefat: 02.02.2013

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

ALPER KUŞ

NADİR YAYLA

KORKMAZ ALTUĞ

İSMET NANE

SAKIP SABANCI Vefat: 10.04.2004

SELAHATTİN ÇETİNER İstifa

JAK KAMHİ

İNAN KIRAÇ

ERMAN YERDELEN

ALİ SÜHA UYAR

AHMET MÜCAHİT ÖREN

OKTAY DURAN

ALİ RIZA ÇARMIKLI Vefat: 22.03.2001

MEHMET EMİN CANKURTARAN Vefat:20.02.2009

YILMAZ ULUSOY

SEMA RAMAZANOĞULLARI

YÜCEL ÇELİK

ALİ AHMET KOCABIYIK

MEHMET NAİL KEÇİLİ

TURGUT KAZAN

ÖMER DİNÇKÖK

AHMET AYDIN BOLAK Vefat: 28.07.2004

İLHAN ÇETİNKAYA

SUAT YALKIN

HIFZI ALİ GÜRELİ

İHSAN MACİT SUNGU Vefat: 18.04.2017

EŞREF TURGAY ATASÜ

SÜREYYA ÖZYURTKAN

AYŞE MERİÇ ÖZGÜN

İSMAİL HAKKI ACAR

MEHMET BARIŞ MANÇO Vefat: 01.02.1999

HINCAL ULUÇ

TUNCA YILDIRIM ÇAVLI Vefat: 01.05.1996

MUHARREM REMZİ TAN

SÜLEYMAN BAŞGÖR

FETHİ GÜRGER İstifa

KAHRAMAN BAĞIŞ İstifa

HASAN KAYNAR

NECATİ UĞURCAN İstifa

KEMAL TATAR

NECATİ CANSARAN

AHMET HATAY VARDAR Vefat: 25.02.2010

ABDULLAH SİLAHYÜREKLİ

İSTANBUL TRAFİK VAKFI KURUCULARI-2018

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

FAİKA KOZAKÇIOĞLU

ZUHAL ÜRETEN

ALPER KUŞ

NADİR YAYLA

KORKMAZ ALTUĞ

İSMET NANE

MUAMMER GÜLER

ATIF ÇETİNER

JAK KAMHİ

İNAN KIRAÇ

ERMAN YERDELEN

ALİ SÜHA UYAR

AHMET MÜCAHİT ÖREN

OKTAY DURAN

CELALETTİN CERRAH

CENK CANKURTARAN

YILMAZ ULUSOY

SEMA RAMAZANOĞULLARI AKTAŞ

YÜCEL ÇELİK

ALİ AHMET KOCABIYIK

MEHMET NAİL KEÇİLİ

TURGUT KAZAN

ÖMER DİNÇKÖK

KADİR BOY

İLHAN ÇETİNKAYA

SUAT YALKIN

HIFZI ALİ GÜRELİ

NİHAT NALBANT

EŞREF TURGAY ATASÜ

SÜREYYA ÖZYURTKAN

AYŞE MERİÇ ÖZGÜN

İSMAİL HAKKI ACAR

LALE MANÇO

HINCAL ULUÇ

ÜMRAN ÇAVLI

MUHARREM REMZİ TAN

SÜLEYMAN BAŞGÖR

KADİR TOPBAŞ

VASİP ŞAHİN

HASAN KAYNAR

HALUK BAYRAKTAR

KEMAL TATAR

NECATİ CANSARAN

MEHMET SARUHAN VARDAR

ABDULLAH SİLAHYÜREKLİ