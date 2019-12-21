İstanbul Trafik Vakfı nedir? İstanbul Trafik Vakfı hangi işlemleri yapar? İstanbul Trafik Vakfı amacı nedir?

İstanbul Trafik Vakfı'nın"01.12.2019 tarihi itibariyle İstanbul Trafik Vakfı İktisadi İşletmesi, araç çekme, taşıma, kurtarma işlemi yapmayacaktır." açıklaması sonrası İstanbul Trafik Vakfı amacı, İstanbul Trafik Vakfı merak konusu oldu. İstanbul Trafik Vakfı nedir ve İstanbul Trafik Vakfı hangi işlemleri yapar gibi konualrda araştırmalar yapılırken İstanbul Trafik Vakfı gündem oldu. Peki İstanbul Trafik Vakfı hangi işlemleri yapar? İstanbul Trafik Vakfı nedir?
İSTANBUL TRAFİK VAKFI AMACI NEDİR?
Her türlü araç ve gereçleri temin etmek, bakım ve tamirlerinin yapılması için tamirhaneler açmak, işletme niteliğinde tesisler kurmak, Vakıfça çalıştırılabileceği gibi ortaklıklarla kurulmuş olanları çalıştırmak, resen şirketler kurmak,
Vakıf amaçları doğrultusunda hastane, poliklinik, laboratuar, eğitim kurumları ve sosyal tesisler kurmak, her türlü sosyal yardımlarda bulunmak,
• Trafik ile ilgili paneller, konferanslar, sergiler ve seminerler düzenlemek, bu gibi toplantılara Vakıfça iştirak ederek katkıda bulunmak,
• Her tülü taşınmazı kiralamak, işletmek, kullanmak, gelirlerini tahsil etmek, kiraya vermek vermek , devir ve feragat etmek,
• Yurtiçi ve Yurtdışında benzer amaçlarla çalışan kurum ve kuruluşlarla gerekli izinleri alarak iş birliği yapmak,
• Trafik ve turizm enformasyon üniteleri açmak ve işletmek,
Vakıfça trafik sorunlarının çözümünü Trafik Polis'lerinin çalışmalarını, kazaların önlenmesini ilmi bir biçimde kamuoyuna duyurulmasını, halkı trafik konularında bilgilendirmeyi, kuracağı tesislerde bastıracağı broşür, dergi, kitap, gazete ile duyurmak,
Vakıfça kurulacak olan çocuk eğitim trafik parkları kanalıyla;
• Okul öncesi ilk ve orta dereceli okul çocuklarının trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
• Trafik Polisi mesleği mensuplarının çocukları için kreş ve yurt açmak burslar vermek, eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak,
• Mensupların daha önce bu mesleği yapmış fakat bırakmış olanlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
• Trafik ile ilgili yayın faaliyetlerinde bulunarak,sosyal ve kültürel sportif ve bilimsel kurumlarda seminerler, konferanslar düzenlemek
• Uluslararasında ve ülke çapında bilimsel çalışmalara katılmak
• İlim alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını kitap, broşür, monografi, süreli yayınlar, yazılım ve bilgi işlem programları şeklinde hazırlayıp Vakıf adına yayınlamak,
• Uluslararası panel brifing, sergi, anma günleri özel yarışmalar düzenlemek, kendi bünyesindeki Türkçe ve çeşitli dillerdeki yazılmış yayınları bulunan kütüphaneler ve dokümantasyon merkezleri kurmak, bunun için nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak
• Trafik eğitim amaçlı film çekim işleri için araç - gereç kiralamak vs
İSTANBUL TRAFİK VAKFI HİZMET ÜCRETLERİ NE KADAR?
İSTANBUL TRAFİK VAKFI KURUCULARI KİMLER?
İSTANBUL TRAFİK VAKFI KURUCULARI-1995
HAYRİ KOZAKÇIOĞLU Vefat: 23.05.2013
NECDET MENZİR Vefat: 02.02.2013
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ALPER KUŞ
NADİR YAYLA
KORKMAZ ALTUĞ
İSMET NANE
SAKIP SABANCI Vefat: 10.04.2004
SELAHATTİN ÇETİNER İstifa
JAK KAMHİ
İNAN KIRAÇ
ERMAN YERDELEN
ALİ SÜHA UYAR
AHMET MÜCAHİT ÖREN
OKTAY DURAN
ALİ RIZA ÇARMIKLI Vefat: 22.03.2001
MEHMET EMİN CANKURTARAN Vefat:20.02.2009
YILMAZ ULUSOY
SEMA RAMAZANOĞULLARI
YÜCEL ÇELİK
ALİ AHMET KOCABIYIK
MEHMET NAİL KEÇİLİ
TURGUT KAZAN
ÖMER DİNÇKÖK
AHMET AYDIN BOLAK Vefat: 28.07.2004
İLHAN ÇETİNKAYA
SUAT YALKIN
HIFZI ALİ GÜRELİ
İHSAN MACİT SUNGU Vefat: 18.04.2017
EŞREF TURGAY ATASÜ
SÜREYYA ÖZYURTKAN
AYŞE MERİÇ ÖZGÜN
İSMAİL HAKKI ACAR
MEHMET BARIŞ MANÇO Vefat: 01.02.1999
HINCAL ULUÇ
TUNCA YILDIRIM ÇAVLI Vefat: 01.05.1996
MUHARREM REMZİ TAN
SÜLEYMAN BAŞGÖR
FETHİ GÜRGER İstifa
KAHRAMAN BAĞIŞ İstifa
HASAN KAYNAR
NECATİ UĞURCAN İstifa
KEMAL TATAR
NECATİ CANSARAN
AHMET HATAY VARDAR Vefat: 25.02.2010
ABDULLAH SİLAHYÜREKLİ
İSTANBUL TRAFİK VAKFI KURUCULARI-2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
FAİKA KOZAKÇIOĞLU
ZUHAL ÜRETEN
ALPER KUŞ
NADİR YAYLA
KORKMAZ ALTUĞ
İSMET NANE
MUAMMER GÜLER
ATIF ÇETİNER
JAK KAMHİ
İNAN KIRAÇ
ERMAN YERDELEN
ALİ SÜHA UYAR
AHMET MÜCAHİT ÖREN
OKTAY DURAN
CELALETTİN CERRAH
CENK CANKURTARAN
YILMAZ ULUSOY
SEMA RAMAZANOĞULLARI AKTAŞ
YÜCEL ÇELİK
ALİ AHMET KOCABIYIK
MEHMET NAİL KEÇİLİ
TURGUT KAZAN
ÖMER DİNÇKÖK
KADİR BOY
İLHAN ÇETİNKAYA
SUAT YALKIN
HIFZI ALİ GÜRELİ
NİHAT NALBANT
EŞREF TURGAY ATASÜ
SÜREYYA ÖZYURTKAN
AYŞE MERİÇ ÖZGÜN
İSMAİL HAKKI ACAR
LALE MANÇO
HINCAL ULUÇ
ÜMRAN ÇAVLI
MUHARREM REMZİ TAN
SÜLEYMAN BAŞGÖR
KADİR TOPBAŞ
VASİP ŞAHİN
HASAN KAYNAR
HALUK BAYRAKTAR
KEMAL TATAR
NECATİ CANSARAN
MEHMET SARUHAN VARDAR
ABDULLAH SİLAHYÜREKLİ