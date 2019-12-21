Haberler » Güncel » İstanbul trafik vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi. - Haber

İstanbul trafik vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

21.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:53
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.
İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı:
"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."
İstanbul trafik vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:11   Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Haber
13:09   HAVALİMANLARINDA GÖREVLİ 3 POLİSE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI TUTUKLAMASI - Haber
13:08   Abant'a gelen ziyaretçilerden 'atlara iyi bakım' isteği - Haber
13:08   AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı" - Haber
13:04   Afyonkarahisar'da 'Çocuklar Üşümesin' projesi - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:16:07