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İstanbul Trafik Vakfı, park yasağını ihlal eden araçlarla ilgili faaliyetlerini sonlandırdı

İstanbul Valiliği, 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın, kentte park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

21.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:38 İstanbul Trafik Vakfı, park yasağını ihlal eden araçlarla ilgili faaliyetlerini sonlandırdı
Valiliği, 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın, kentte park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu'nun 5 Kasım'da toplandığı belirtilerek, "Kurucular Kurulu, vakıf
araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve
kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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