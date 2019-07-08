08.07.2019 11:36
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İSTANBUL- - TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRAYAN ÇİFT HASTANEYE GELDİ

İkimiz de tedavi altına alındık.

İkimiz de tedavi altına alındık. Kontrol devam edecek
Haber-Kamera Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Pendik'te trafik magandalarının yolunu keserek otomobile saldırdığı sürücü, hamile eşi ile birlikte Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye geldi. Bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyen baba Yunus Emre Bahçıvan, Geldiğimde ben iyiydim. Ama biraz stresle eşimin de kontrolde olması nedeniyle çocukta sıkıntılı olması ihtimaline karşı kendimi kötü hissettim. Ben de zor zamanlar geçirdim, sıkıntı yaşadım. İkimiz de tedavi altına alındık. Kontrol devam edecek. Eşimin kontrolleri devam edecek. Takip altında. Panik atak ve strese dayalı bu yaşadığımız olaylardan dolayı sıkıntı yaşadığımızı söyledi doktorlar. Gereken ilaçları takviyeyi alacağız. Kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Umarız adalet yerini bulur. En güzel şekilde cezalandırılması yapılır. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Şu an için bebek hareket halinde. Herkesten dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Takipte de bir sıkıntı olmazsa iyi gideceğini ümit ediyoruz. Tüm beklentimiz bu yönde dedi. Yapılan kontrollerin ardından sürücü ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan hastaneden ayrıldı. İSTANBUL- - TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRAYAN ÇİFT HASTANEYE GELDİ
Kaynak: DHA
Nişantaşı, Pendik, DHA, Güncel

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