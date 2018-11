İstanbul - Türkakım'ının Deniz Bölümü Erdoğan ve Putin'in Katılımıyla Tamamlanıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:27



Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHATürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin 'in katılımıyla tören gerçekleştirilecekTürkAkım'ın deniz etabı Karadeniz 'in tabanında birbirine paralel ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. Kıyıköy 'deki terminalin yapılmasından sonra yıllık 15 milyon haneye yetecek Rus gazı Türkiye 'ye akacak. Gazın yarısı Türkiye'de kullanılırken diğer yarısı Avrupa 'ya aktarılacak. Açılış sonrası iki liderin, Mabeyn Köşkü 'nde bir araya gelerek, ulusal paralarla ticaretin artırılması ve vize serbestliği konularını da görüşmesi bekleniyor.PROJE HAKKINDATürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Karadeniz tabanından ilerleyerek Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak bir doğalgaz boru hattı projesidir. TürkAkım'ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 santim çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi. Bu dev projede, yaklaşık 4 santim kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına yerleştirildi.Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım, teknik açıdan çığır açıcı niteliklere sahip olmasının yanında, bölgenin enerji güvenliğine de son derece önemli katkılarda bulunacak.DOĞALGAZIN YARISI TÜRKİYE'DE KULLANILIRKEN, DİĞER YARISI AVRUPA'YA AKTARILACAKRusya kıyısında, Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz'i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına, Trakya 'daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor. TürkAkım, İstanbul, Bursa İzmir gibi Türkiye'nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğalgaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak. TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31.5 milyar metreküp doğalgazın yarısı Türkiye'de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa'ya aktarılacak.TürkAkım Boru Hattı'nın deniz kesiminin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit görev yaptı. Günde ortalama 5 kilometre hızla ilerleyen deniz kesiminde bu dev gemi, 26 Ağustos 2018 tarihinde bir günde 6.3 kilometre boru döşeyerek bu alanda bir dünya rekoruna imza attı. Boru hattının karaya çıktığı noktada, yani Kıyıköy'de alım terminali inşaatı halen sürüyor. Burada, deniz kesimindeki borulardan gelen doğalgaz, kara boru hatlarına aktarılacak. Alım terminalinden sonra Lüleburgaz 'da Türkiye'nin dağıtım şebekesine bağlanacak olan ilk kara hattını BOTAŞ inşa edecek. Avrupa'ya ilerleyecek diğer kara hattı ise BOTAŞ- Gazprom ortak şirketi tarafından yapılacak. Projeyle taşınacak 31.5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktar. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından TürkAkım projesi 2019 yılı içerisinde kara-deniz bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve tüm testlerin yapılmasıyla tamamlanacak. 2019 yılı sonunda Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesi, tüm taraflara sağlayacağı kazanımlar sayesinde, hem bölge çapında sürdürülebilir enerji geleceğinin güvencesi, hem de Türk-Rus dostluğunun temellerinden biri olacak.