İSTANBUL 'Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı?

?Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı?

20.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:21
?Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı?
İSTANBUL, (DHA) ' Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nı (LGS) değerlendiren Eğitimci Mustafa Yazıcıoğlu, Türkçe sorularının zorlukta matematikle yarıştığını söyledi. Yazıcıoğlu, "Türkçe soruları geçen yıla göre daha zordu. İkinci kez okumayı gerektiriyordu, zaman alıyordu. Matematik soruları da tekrar tekrar bakılması gereken sorulardı' dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı sona erdi. Sınav sorularını değerlendiren İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu, 'Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrası öğrenciler, uzaktan eğitim sistemine adapte olmakta biraz zorluk çekmişlerdir. Süreçte ise uyum sağlayıp okullarının programına uyarak başarılı olmuşlardır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu çalışmalar gayet başarılıydı. 20 Haziran'da öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sınava girdi. Hepsi maske takıyordu, okullar da kurallara uyulmasına dikkat etti' diye konuştu.
'DİN KÜLTÜRÜ SORULARI YORUMA DAYALIYDI'
Matematik ve fen sorularının zorluğuna bu yıl Türkçenin de eklendiğini belirten Yazıcıoğlu, 'Türkçe soruları geçen yıla göre daha zordu. Bu yılki soruların zorluğu matematikle yarıştı. İkinci okumayı gerektiriyordu, zaman alıyordu. İster istemez öğrenciler Türkçe sorularında zorlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise sadece 2 soru zordu, onun dışındakiler yoruma dayalıydı. Bilgiye dayalı olmaktan ziyade, yorumlayarak çözülebilecek sorular vardı' ifadelerini kullandı.
'İNGİLİZCE KOLAYDI'
Yazıcıoğlu, 'İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları da bilgiye değil yoruma dayalıydı. İngilizcede bu yıl farklılıklar vardı. Daha önceki yıllarda uzun paragraflı sorular olurdu. Bu yıl ise grafik okuma ve diyaloga dayalı sorular vardı, rahat çözülebilecek bir sınavdı' dedi.
'SÜRE SIKINTISI YAŞANMIŞTIR'
İkinci oturumda matematik sorularının yorum gücünü ölçen uzun hikayeli olması sebebiyle süre sıkıntısı yaşanabileceğini dile getiren Yazıcıoğlu, 'Tüm sınav sistemlerinde olduğu gibi, LGS'de de matematik sorularının zorluğu kanıksandı. Bütün öğrenciler mutlaka zorlanmış ve süre sıkıntısı yaşamışlardır. Fen bilgisi ise aşırı zor değildi. Matematikte zamanlamayı iyi ayarlayan öğrenci, fen bilgisi sorularını rahatça çözmüştür diye düşünüyorum' yorumunda bulundu.
'ÖĞRENCİLER ARTIK KENDİNE ZAMAN AYIRSIN'
Öğrencilerin sınav sonrası rahatlamış olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, 'LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Ardından tercih takvimi belli olacak. O tarihe kadar çocuklar özledikleri her şeyi yapsın, kendilerine vakit ayırsın. Okuyamadıkları kitap varsa okusunlar, izleyemedikleri film varsa izlesinler, oynayamadıkları oyun varsa oynasınlar, özetle sevdiklerine zaman ayırsınlar' ifadelerini kullandı.
İSTANBUL ’Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı?

Kaynak: DHA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, DHA, LGS, Güncel, Haber

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