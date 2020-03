İSTANBUL-Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konut projesi hayata geçiyor

Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konut projesi hayata geçiyorDOĞAN GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Başakşehir Belediyesi, 'Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi' olan Mavera Comfort projesini hayata geçiriyor. Başkan Yasin Kartoğlu, 'Bundan sonraki süreçte bugün uyguladığımız deprem izolatörlü binalarımızın ülkemizde yaygınlaşmasını ve bu konfora ülkemizin her yerinde ulaşılmasını inşallah biz de isteriz' dedi.Şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan, ' Deprem İzolatörleri' bir konut projesinde ilk kez Başakşehir'de uygulanacak. Projenin bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Sütçü, Tokyo Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Akira Wada yer aldı.'DEPREM İZOLATÖRLÜ BİNALARIN ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞMASINI İSTERİZ'Basın toplantısında proje ile alakalı bilgiler verilirken Başkan Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada, ilk defa deprem izolatörlü konut projesini sunduklarını ifade ederek, 'Böyle bir şeye öncülük etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Burada kaliteli ve konforlu binalarla ilgili bir gösterim yapmak istedik. 1999 depreminden sonra deprem yönetmeliğiyle yapılan binalar zaten depreme dayanıklı binalar. Biz de bu işi biraz daha konforlu hale getirmeye çalıştık. Bu fikri geliştiren ve bize yardımcı olan öncelikle Akira Wada hocamız aynı zamanda Japonya'da bu işin başında ve ülkemizde ise İTÜ'den Fatih Sütçü bize her türlü destekte bulundu. Bundan sonraki süreçte bugün uyguladığımız deprem izolatörlü binalarımızın ülkemizde yaygınlaşmasını ve bu konfora ülkemizin her yerinde ulaşılmasını inşallah biz de isteriz' diye konuştu.'BAŞAKŞEHİR'İN DEPREME DAYANIKLI BİR YAPISI VAR'Başakşehir'in depremle ilgili bir diğer avantajının da mevcut jeolojik yapısı olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, 'İstanbul'un tam ortasındayız ve Başakşehir'in depreme dayanıklı bir yapısı var. Aynı zamanda modern kentleşme ile de büyüyen bir şehir. Bu modern kentleşme bizi son 3 yıl İstanbul'daki nüfusu en çok artan ilçe haline getirdi. Bu artışla mevcut emsal sistemimizi koruyarak, modern binalarla aynı anda içerisindeki yaşam kalitesini de artırmayı da öngörerek sosyal ortamlarıyla her yaş grubuna hitap edecek şekilde bir yaşam oluşturmak için çabalıyoruz' dedi.'NORMAL YALITIMSIZ SABİT BİR BİNADA DEPREM SIRASINDA AYAKTA DURAMAZSINIZ'İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Sütçü ise İstanbul'da beklenen 7 şiddetindeki depremin klasik yapı ve izolatörlü yapı arasındaki deprem şiddetinin etkisiyle alakalı gelen soru üzerine, 'Deprem yalıtımlı binalar depremin şiddetini yaklaşık dörtte birine düşürürler. 7 büyüklüğünü 4'e bölmeyin, o başka bir şey. Normal yalıtımsız sabit bir binada deprem sırasında ayakta duramazsınız. Koşamazsınız ve hareket etmenizde mümkün değildir. Düşünce yeteneğinizi bile kaybedersiniz. 'Deprem yalıtımlı' binada ayağa kalkabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Ancak masadaki bir bardak sadece küçük çaplı bir yer değişimi yapar. Yani çok küçük bir deprem gibi hissedersiniz. Hatta bazen sadece sizi uykunuzdan uyandırabilir? açıklamalarında bulundu.DEPREM İZOLATÖRÜ, SARSINTIYI EN AZA İNDİRDİKonuşmaların ardından daha önce kurulan deprem simülasyon merkezinden anlık deprem izolatörlü bir binada ve klasik yapılaşmış bir binada yaşanan bir depremin provası gerçekleştirildi. İki bina aynı sarsıntıyı hissederken, klasik yapılı depreme dayanıklı binada bulunan eşyalar ve objelerin oldukları yerden düşerek veya yıkılarak tahrip olduğu ve depremin şiddetinin fazlasıyla hissedildiği gözlendi. Deprem izolatörlü binada ise depremin şiddeti yarı yarıya düşerek hissedildiği görüldü. Deprem izolatörlü binada eşyaların ve objelerinde deprem sırasında hiçbir zarar görmemesi ve yer değiştirmemesi ise izolatörün önemini ortaya çıkardı. Başakşehir Belediyesi, Makro İnşaat ve Akyapı işbirliğiyle yapılacak olan Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesinde de bu sistemin uygulanacağı bilgisi verildi.Öte yandan deprem izolatörlü konut projesinin tanıtım toplantısı öncesinde koronavirüs sebebiyle konuklara ve basın mensuplarına hijyen kuralları çerçevesinde dezenfektasyon işlemleri yapıldı. Toplantı sonrası ise dezenfektasyon kitleri ve maske hediye edildi.

Kaynak: DHA