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İstanbul-tuzla'da 4 katlı binanın terasında yangın

TUZLA'da 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

03.09.2019 16:21
TUZLA'da 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevller, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Levent Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın teras katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler terasa sıçradı ve terasta asılı duran halılar alev topuna dönüşerek binanın ikinci katındaki balkona düştü. Binanın 2 noktasında da alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondaki ve tüm binadaki yangını söndürdü.
PAPAĞANI İLE TAVŞANINI CIKARDI
Yangının çıktığı sırada dışarıda olan teras kattaki ailenin 10 yaşlarındaki kızı Esma Işık, ablasıyla birlikte eve geldi. Esma Işık, itfaiyenin söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından evde bulunan tavşanı ile papağanı alarak dışarıya çıktı. Esma Işık, "Ben dışarıdaydım bir anda yangın çıktı. Komşular bana haber verdi. Ben de anneme, daha sonra komşulara haber verdim. Binayı tahliye ettik. Komşular itfaiyeyi aradılar. Geldiler alevleri söndürdüler. Bizim terasta halı vardı. Oraya düştü, orada da yangın çıkmaya başladı. Ablama söyledim, tavşanımı o çıkarttı evden. Ben de ona yardım ettim, papağanı da çıkarttık.ö dedi.
Polis, yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında teras kat ile ikinci kat hasar gördü.
İstanbul-tuzla'da 4 katlı binanın terasında yangın

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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