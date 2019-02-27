Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Tuzla'da İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI YAZICI: SABOTAJ İHTİMALİ OLABİLİR

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Tuzla'da duyulan ağır kimyasal kokuyla ilgili konuşarak, "Sabotaj ihtimali olabilir. Soruşturma başlatıldı" demişti.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı.

Kaynak: DHA