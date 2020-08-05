İSTANBUL Tuzla’da yaklaşık 3 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Tuzla'da yaklaşık 3 ton kaçak deterjan ele geçirildi

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Tuzla'da kaçak deterjan imalathanesi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerince yapılan operasyonda ünlü markalara ait ambalajlarda yaklaşık 3 ton kaçak deterjan ele geçirildi.

Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde mekruh bir binada kaçak deterjan üretildiği iddiasıyla kontrole giden Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, farklı markalara ait ambalajlar ve paketlenmek üzere olan deterjanlar tespit etti. Yaklaşık 3 ton kaçak üretilmiş deterjan yakalandıktan sonra, gerekli işlemler yapılarak ilgili birimlere sevk edildi.