İstanbul- Tuzla'da Yoğun Koku Paniği

İstanbul- TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (4) (gündüz görüntüsü)
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,(DHA
) Tuzla
'da, İçmeler
Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi
civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.
DHA, Tuzla, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA