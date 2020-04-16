İstanbul'u bırakıp, Kapadokya'da çiftlikte yaşıyorlar

İSTANBUL'da yaşayan Gökhan Dinler (33) ve eşi Gözde Dinler (32), bulundukları stresli ortamdan kaçarak, Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine taşındı. Burada kendilerine çiftlik hayatı kuran genç çift, besledikleri hayvanlarla yaşıyor.

İstanbul 'da yaşayan reklam yazarı Gökhan Dinler ve sanat danışmanı eşi Gözde Dinler, bulundukları ortamın stresli ve şehrin gürültülü olması nedeniyle kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Bu kapsamda genç çift, 1 yıl önce Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyü Pancarlık Vadisi'nde arsa satın aldı. Dinler çifti buraya kendi çabalarıyla ahşaptan ev yaptı. Çiftlik kuran çift, bir yandan tavuk, kaz, köpek, ördek, tavus kuşu ve deve kuşu yetiştirirken diğer yandan da bahçelerinde mahsulünü topladıkları doğal ürünlerle yiyecek ihtiyaçlarının bir kısmını karşılıyor.

'KENDİMİZ İÇİN YAŞAMAYI TERCİH ETTİK'

Hayatlarından memnun olduklarını belirten Gökhan Dinler, "10 yıllık İstanbul maceramın sonunda kendime yeni bir hayat çizgisi belirlemeye karar verdim. Eşimle birlikte bu zamana kadar harcadığımız emekleri bir kenara bırakıp yeni bir hayata adım atmak için Kapadokya'ya geldik. İstanbul'da reklam yazarlığı yapıyordum. Tanınmış firmalar için kampanyalar üretiyordum. Bir noktadan sonra tercih yapmamız gerekiyordu. Biz kendimiz için yaşamayı, üretmeyi ve hayatta kalmayı tercih etmek istedik. Bu nedenle tek derdimiz kendimiz ve hayvanlarımız. Onlarla ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.

'ANNEM 'OĞLUM SENİ BOŞUNA MI OKUTTUM?' DİYOR'

Annesinin kendilerine tercihi nedenle kızgın olduğunu belirten Dinler, "Annem, 'Oğlum ben seni boşuna mı okuttum?' Böyle çoban olacaksan baştan olsaydın, neden seni üniversitelere gönderdim' diyor. Şöyle bir durum var; biz eğer ki bir hayat yaşıyorsak bu hayatı kim içi,n yaşadığımızı önce kendimize itiraf etmemiz gerekiyordu. Yaptığımız her şeyi bir kenara bıraktık. Bunun içinde tabi ki ekonomik sebepte var. Beyaz yakalı olarak çalışmanın da kendi içinde zorlukları var. Tabi ki buranın da zorlukları var. Ancak buradaki zorlukların hiçbiri gözümüze zor gelmiyor. Sırtımda taş taşısam bile beni mutlu ediyor. Çünkü taşı bir yerden başka bir yere koyduğumda kendim için koyduğumu biliyorum. Burada az ile geçinmeyi, çok ile yetinmeyi özledik. Hiçbir zaman verdiğimiz karardan dolayı pişmanlık duymadık. Umarım bizi iyi bir gelecek bekliyordur" ifadelerini kullandı.

'BURADA BAŞA ÇIKTIĞIMIZ ŞEYLER STRES DEĞİL'

Kapadokya'da yaşadıkları hayattan memnun olduklarını söyleyen Gözde Dinler ise, "İstanbul'daki hayatımıza göre burası çok daha keyifli oluyor. Burada başa çıkmaya çalıştığımız şeyler öncelikle stres değil. Burada farklı bir geçim derdi var. Burada hayvanları korumakla da görevliyiz. Burası hem zor hem de çok güzel. Buraya bahar geldikçe daha da güzelleşiyor. O yüzden her gün evden çıktığımızda mutlu oluyoruz" dedi.