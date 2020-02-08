İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul 'da sürüyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu. Beyoğlu Taksim Meydanında karı göre yabancı uyruklu turistler telefonlarıyla cep telefonu çekti. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.

ÖĞLEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ YİTİRECEK

TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti. Yetkililer sürücüleri özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sıcaklıkların ise ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.