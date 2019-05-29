İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet kimdir?

Henüz 12 yaşında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek, adını tarihe yazdırdı. Böylelikle Bizans İmparatorluğunun sonunu getirdi. Peki, Fatih Sultan Mehmet kimdir, nereli? Fatih Sultan Mehmet babası, kardeşi, eşi ve daha fazlası haberimizde.

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

Sultan Mehmed, 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı'nın başkenti Edirne'de, II. Murad'ın Hüma Hatun'dan olan oğlu olarak dünyaya geldi. Mehmed iki yaşına kadar Edirne'de kaldıktan sonra 1434'te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed'in Rum sancakbeyi olduğu Amasya'ya gönderildi.

BATILI HOCALARDAN DERSLER ALDI

Ahmed'in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed altı yaşında Rum sancakbeyi oldu. Diğer ağabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. İki yıl sonra II. Murad'ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirerek Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu. Mehmed'in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Şehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği Batılı hocalarda bulunuyordu. Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve saraydaki başka İtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu. Bu sayede Mehmed çok kültürlü olmayı başardı. Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır.

KÜÇÜK YAŞTA TAHTA ÇIKTI

12 yaşında Osmanlı tahtına çıkan Fatih Sultan Mehmet, Edirne'ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaştı. Papa, Hıristiyanları yeni bir sefer için harekete geçirdi. Çocuk yaşta bir şehzadenin padişah olması da yadırgandığından, her yandan ayaklanma ve başkaldırmalar birden ortaya çıkıverdi. Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı, okumayı çok severdi. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.

İSTANBUL'U FETHETTİ

Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Sınırları Tuna'dan Kızılırmak'a kadar genişleyen devletinin başşehri olarak İstanbul'u almak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük idealiydi. İstanbul'u almak için Boğaz'a hâkim olmanın şart olduğunu bildiğinden, 1452'de Boğazkesen Hisârı dediği Rumelihisârını inşa ettirdi. Karşısında Yıldırım'ın inşa ettirdiği Anadoluhisarı yükseliyordu. 1453 Şubatında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisanda İstanbul önlerine geldi. 6 Nisan'da muhasara başladı. 53 gün süren muhasara sırasında Fâtih'in ordusu, tarihe geçen kahramanlıklar yazdı. Hz. Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı ordusu Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul'a girdi.

FARKLI DİNLERE SAYGI DUYDU

İstanbullu fetheden Sultan Mehmed 1100 yıl hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Fatih ünvanını aldı. Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ermeni Patrikhanesi ve Yahudi hahambaşı bulunmasına izin verdi. 6 Ocak 1454'te Yorgo Skolaris'i yeni Ortodoks patriği olarak atadı. Ayasofya camiye çevrildiğinden Patrikliğe resmî makam yeri olarak Havariyun Kilisesi verildi. Şehirdeki Yahudilerin hahambaşı olarak Moşe Kapsali atadı. 1461 yılında ise Bursa Psikoposu Hovakim İstanbul Ermeni Patriği olarak atandı. Sarayburnu'nda Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi.

SEFER SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Sultan, Fatih Camii'ndeki türbesinde yatmaktadır.

FATİH SULTA MEHMET EŞLERİ

İlk eşi olan Gülbahar Hâtûn, ikinci Gülşah Hâtun, üçüncü eşi Sitti Mükrime Hâtun, dördüncü Çiçek Hâtun, beşinci eşi Helene Hâtun, Anna Hâtûn son olarak da Alexias Hâtun ile evli kalmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET'İN ÇOCUKLARI

İstanbul'un Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve çocukları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fakat Sultan Mehmet Han'ın 3 erkek çocuğu ve bir kız çocuğu bulunuyordu.

Tahtın ilk varisi II.Bayezid, Osmanlı Devleti'nin sekizinci padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçti. II.Bayezid günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan, o dönemde Edirne'ye bağlı bir kaza olan Dimetoka Sarayı'nda dünyaya geldi. 22 Mayıs 1481 yılında çıktığı tahttan 24 Nisan 1512 yılında ayrılmıştır.64 yaşında vefat eden II.Bayezid'den sonra tahta Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

Şehzade Mustafa'nın ise sade 24 yaşında vefat ettiği bilinirken, Cem Sultan'ın zor biri olduğu tarihi kayıtlar arasında yer alıyor. Cem Sultan, babasının kanunnamesine göre tahta Bayezid çıktığında kendisinin öldürüleceğini bildiği için 4000 civarında askeri ile birlikte Bayezid'a karşı yola çıktı. İnegöl'e geldiğinde Bayezid'in Ayas Paşa kontrolündeki ordusunu yenince Bursa'da padişahlığını ilan etti. Kendi adına hutbe ve para bastırıp fermanlar çıkardı. Bu saltanat 20 gün sürdü. II.Bayezid'ın ordusu Cem Sultan'ın ordusunu dağıtınca geri çekildi. Cem Sultan hacca giden ilk Osmanoğlu'dur. Hac'dan sonra artık tahttan vazgeçtiğini ve değişmek istediğini II.Bayezid'a iletir. Fakat bir süre sonra tekrar asker toplayarak Konya'yı kuşatır. Kaybedince tekrardan Mısır'a kaçmak ister fakat yollar kapatılmıştı. Daha sonra Rodos'a gitmiş ve yıllar sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.

Tek kız çocuğu ise Gevherhan Sultan'dır.