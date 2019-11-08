Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı - Haber

İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen 8 DEAŞ üyesi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:29 İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı
'da Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen 8 DEAŞ üyesi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından savcılık tarafından sorguları tamamlanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

29 ekim cumhuriyet bayramı, Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:23   Adı "umut", kendisi "ölüm" yolculuğu
23:17   Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı
23:03   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi
22:54   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33   Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:24:56