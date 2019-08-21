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İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

21.08.2019 11:55
İstanbul'u kara bulutlar sardı
İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul'da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.
(İHA)
İstanbul'u kara bulutlar sardı

Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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