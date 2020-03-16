İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında kar
Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında da etkili olmaya başladı.
16.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:58
Karabük 'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, İstanbul 'u Karadeniz 'e bağlayan Kemikli rampalarında da etkili olmaya başladı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, Karabük-Gerede karayolunun 1325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran kar yağışı karşısında şaşıran sürücüler hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının devam ettiği yol güzergahında Karayolları ekipleri gerekli önlemleri alırken, trafik ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olmasını istedi. - KARABÜK
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, Karabük-Gerede karayolunun 1325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran kar yağışı karşısında şaşıran sürücüler hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının devam ettiği yol güzergahında Karayolları ekipleri gerekli önlemleri alırken, trafik ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olmasını istedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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