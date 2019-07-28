'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin 2.'si Üsküdar'da yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin bu yıl ki ikinci yarışı olan Üsküdar Etabı yaklaşık 2 bin İstanbullunun katılımı ile gerçekleşti.

"Trafiksiz bir Üsküdar'da koşmak ister misin?" sloganı ile gerçekleştirilen, engelli koşucuların da renk kattığı etkinlikte yaklaşık 2 bin İstanbullu araçsız ve trafiksiz bir Üsküdar'da koştu. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve Spor İstanbul Genel Müdür Vekili Yusuf Önen de katıldı.

Üsküdar sahilinde 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde birincilik kürsüsüne 31: 41 dakikalık derecesi ile Mestan Turhan çıkarken, 32: 10'lik derecesi ile Aykut Taşdemir ikinci, 32: 15'lik derecesi ile Abdullah Tuğluk üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde ise 38: 36 dakikalık derecesi ile Damla Çelik bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 40: 20 dakikalık derecesi ile Elif Mert ikincilik kürsüsüne çıkarken, 43: 28 dakikalık derecesi ile Emine Baydilli yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, Dj Performansı ile renklenirken ödül töreninin ardından son buldu.

YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Bu yıl ki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi biri özel etap olmak üzere 5 etaptan oluşacak. "İstanbul'u Koşuyorum" 4. Sezonun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile Mart ayında gerçekleştirilmişti. Üsküdar Etabı sonrası yarışlar; Caddebostan Etabı, Bakırköy Etabı ve serinin son yarışı olan Bebek Etabıyla yıl boyunca devam edecek.

'İstanbul'u Koşuyorum' projesi, başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirildi.

10 km'lik parkurlarda koşulan yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek 'İstanbul'u Koşuyorum' madalyasını tamamlamış olacaklar.

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Yarıştan detaylar