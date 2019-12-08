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"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bebek etabı yapıldı

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin bu yılki son yarışı Bebek etabı yapıldı.

08.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:02
" 'u Koşuyorum" etkinliğinin bu yılki son yarışı etabı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan etkinlikte, 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen koşuya 16 yaş ve üstü sporcular katıldı.
Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, ilk defa patencileri de ağırladı. Paten yarışını diğer koşular takip etti. Yarışmaya ayrıca bisikletliler de iştirak etti.
Bebek Parkı'ndan başlayan yarış, sahil yolunu takip ederek, Baltalimanı ve Emirgan'da devam etti.
Yarışçılar, İstinye dönüşü sahil yolundan geçerek yeniden Bebek Parkı'na geldi.
Etkinliğe çok sayıda sporcu katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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