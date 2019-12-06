İstanbul'u koşuyorum serisinde bir ilk; paten yarışı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin bu yılki son yarışı 8 Aralık 2019 Pazar günü Bebek'te düzenlenecek. Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, 7'nci ve yılın son koşusunda bin koşucunun yanı sıra ilk defa patencileri de ağırlayacak. Bebek Parkı'ndan başlayacak parkurda koşucular ve patenciler araçsız ve trafiksiz sahilin tadını çıkaracak.

10 kilometrelik parkurda yarışacaklar

Yarış, nefes egzersizleri ve özel eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayacak. Sabah 8.45'te 200 sporcunun katılacağı paten yarışı başlarken, patencileri 9.00'da yarışa başlayacak koşucular takip edecek. 10 kilometrelik parkurda, Bebek Parkı'ndan start aldıktan sonra, sporcular sahil yolunu takip ederek Baltalimanı ve Emirgan'dan geçecek. İstinye Devlet Hastanesi'ne doğru ilerleyecek sporcular, İstinye Dönüşünden tekrar sahil yoluna dönecek ve yarışı Emirgan, Baltalimanı istikametinden geçerek Bebek Parkı'nda tamamlayacak. Organizasyon Dj Performansı ile renklenirken ödül töreninin ardından son bulacak. İstanbullular hem yarışacak, hem de keyifli bir Pazar geçirecek.

Yarışlar 2020 yılında yeniliklerle devam edecek

"İstanbul'u Koşuyorum" serisi bu yıl 3 özel etap olmak üzere toplam 7 etaptan oluştu.Beyoğlu Kadınlar Günü Özel Etabı ile başlayan koşu serisi; Üsküdar, Caddebostan, Bakırköy, Gazi Koşusu (özel etap), Tarihi Yarımada (özel etap) etaplarıyla yıl boyunca sporseverlere İstanbul'un farklı lokasyonlarında alternatif yarış