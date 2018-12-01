Yazar Prof. Dr. Saadettin Ökten, " İstanbul
'u Okuyorum" Projesi çerçevesinde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya geldi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün 2023 vizyon projelerinden "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" projeleri kapsamında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müşterek hazırlanan program Ahmet Hamdi Tanpınar
Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
Programa İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcı Mümin Yıldıztaş, İstanbul Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi
ve Çemberlitaş Anadolu Lisesinden öğrenciler katıldı.
Programın konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten
, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Medeniyet, İstanbul, kapitalizm, şehir, şehrin fıtratı, ruhu, tabiatı, dokusu konularında görüşlerini aktaran Prof. Dr. Ökten, "İstanbul nereye gidiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şehirde yaşamak bir ahlak meselesi. Siz şimdi 15 kişi alan bir otobüse 20-30 kişi koyarsanız mahremiyet bozulur ya da mahremiyet diye bir şey kalmaz. İstanbul bu noktada mahremiyetini kaybetti. Biz şimdi bir türbülanstan geçiyoruz. Toplumdaki bu bozulmaları, çözülmeleri inşallah atlatacağız. Kimlik önemli. Çok önceden kazanılmış bir kimliğimiz var. Nasıl ki anneyi babayı reddedemiyorsak, toplumsal kimliğimizi de hemen değiştiremiyor ya da reddedemiyoruz. Yani millet kimliği, toplum kimliği kolay kolay kaybedilemez ama şunu sormadan da olmuyor. Ben, bu kimliğin neresinde duruyorum? Yerimizi tespit açısından bu soru önemli.
Bir de medeniyet tasavvuru diye bir şey var. Buna uygun bir hayat kurguluyorsunuz. Mesela Batı'da 'sosyal nezaket' diye bir kavram var. Selamlaşma bunun gereği olarak yapılıyor. Bir medeniyete aitseniz mutlaka bir lisanınız olacak, olmalı da. Dil olmadan, sanat olmadan, estetik olmadan olmaz. Çünkü ben başka bir kimliğe girmek istemiyorum. Dile sahip çıkmak gerekir. Eşyaya sahip çıkmak gerekir. Mesela ben kalemleri, kurşun kalemleri seviyorum. Sizin de çantalarınızda kalem eksik olmasın."
Programın sonunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Prof. Dr. Sadettin Ökten'e hat çalışması tablo takdim etti.
Sadettin Ökten,İstanbul
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:55