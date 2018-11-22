İstanbul'u Okuyorum Projesi" Başladı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:01



22 Kasım 2018 Perşembe 11:01

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm öğrencileri okuma dostu yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Sadece derste okul sıralarında değil, tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında ve yaşamı paylaştığımız İstanbul'un her köşesinde okuyacağız. Daha çok düşüneceğiz." dedi.Vali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve kent genelindeki bin 61 ortaokul ve 830 lisede gerçekleştirilen "İstanbul'u Okuyorum Projesi"ni başlattı.Florya'daki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu'nu ziyaret eden Yerlikaya, 5-C sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu.Burada gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, bugün İstanbul'daki tüm ortaokul ve liselerde "İstanbul'u Okuyorum Projesi"ni başlattıklarını söyledi.Projeyle çocukların, gençlerin var olan okuma alışkanlıklarının düzeyini yükseltmeyi, alışkanlığı olmayanlara ise okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını aktaran Yerlikaya, "İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle İstanbul'a ait kültür, sanat ve yaşadığımız, hayatımızı paylaştığımız tüm kültürel, sanatsal mekanları, müzeleri, şehrimize ait her şeyimizi ve yaşama sanatımızın parçası olan her şeyi en güzel şekilde okumaya başlıyoruz. Tabii sadece İstanbul'a ait şeyler değil. Önceliğimiz, başlangıcımız ve çıkış noktamız İstanbul." diye konuştu.Yerlikaya, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu, bundan dolayı her birinin fazlasıyla okuyarak hayata hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:"Okumak, onların en önemli aşkları olsun istiyoruz. Arzumuz, hedefimiz bu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesi, İstanbul Valiliğinin öncülüğünde yürütülecek. Şehrimizdeki tüm yavrularımızı okuma dostu yapacağız. Sadece derste okul sıralarında değil, tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında ve yaşamı paylaştığımız İstanbul'un her köşesinde okuyacağız. Daha çok düşüneceğiz. Hayatı güzelleştirmek ve paylaşmak için 'beşikten mezara, yitik malımız olan ilmi' okuyarak elde edeceğiz. Hedefimiz bu. Okumakla ilgili gayretlerimiz artacak ama yazmak da istiyoruz."Yazmayı sevdirmek için de bazı aktivitelerin yapılacağını, çocuklara yazma alışkanlığı kazandırılması için de okullarda dergi ve gazetelerin çıkarılacağını anlatan Yerlikaya, "Şehit Muzaffer Erdönmez Ortaokulu'nda dergi çıkartılacak. Bu çocuklarımız yazı yazacak. Fatih'ten hoşlanan tarih, futbol seven futbol yazıp, yorum yapacak. Sonrasına tüm ortaokul ve liseler arasında en güzel dergi yarışması yapacağız. En güzel yazıları kimler yazmış, bunu belirleyeceğiz. En güzel resimleri ve karikatürleri kimler yapmış, bunları tespit edeceğiz. Bu çocuklarımıza güveniyoruz. Daha çok okuyacağız. Daha az internet ve televizyonda vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.Çocukların ve gençlerin vakitlerini televizyon karşısında ve internet başında geçirmemeleri gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:"Hem evrenselde hem de geçmişimizden en iyi olanı alacağız. Bunu okuyarak yapacağız. Okumak, okumak, okumak… İlk emir de 'oku'ydu. Çocuklarımız, dünyayı kitap penceresinden okuma ile beraber hıfzedecek ve onlarla birlikte 'Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız.' Çocuklarımıza inanıyoruz, güveniyoruz.""Tematik okumalar yapılacak"İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise çok farklı tematik okuma gerçekleştirileceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:"Bu projenin birçok bileşeni var. Tematik okumalar yapılacak. Yarın öbür gün tarihsel bir mekanda okuma yapılacak. Ayasofya, Topkapı gibi tarihi mekanlarda ya da otobüs, metrobüs, metroda kitap okuyacaklar. Mevsim kış olduğunda kar altında okuma yapılacak. Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan temalı okumalar yapılacak. Şehitler Günü'nde şehitlerle ilgili kitap okunacak. Okuma gündemde tutulacak. Ortaokul ve liselerin tamamında olacak. Gelecek sene İstanbul'un dışına kaydırılacak. Komşu iller; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Bursa ile devam edecek. Bir sonraki adım olarak projeyi Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirmek istiyoruz."