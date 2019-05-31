UBER sürücüleri AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan yardım istedi.

Haber-Kamera Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL DHA -

Uber sürücüleri Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan yardım istedi

UBERC'İLERİ DİNLEDİ

Ak Parti İl Başkanlığı binasından çıkan Binali Yıldırım, araç sahibi ve sürücülerin şikayetlerini dinledi. Sürücüler, Uber'in bugün 12,00 itibariyle sistemini kapatacağını belirtirken bir sürücü, Bayram üstü bu yapılır mı Benim evde 2 yaşında ikiz bebeklerim var. Bayramlarını geçirecekler ve ben bayramlık alamayacak durumdayım şu anda. Bu bize hak mı Bu kadar insana hak mı dedi

Kaynak: DHA

BU SAATTEN SONRA İŞ YAPMA ŞANSLARI YOKBunun üzerine Binali Yıldırım, önce niye çekildiklerini sordu. Kesilen cezalar nedeniyle çekildiklerini öğrenen Yıldırım, Bunu tabi doğru konuşmuyorlar. Onu da bilin. Çekilme kararını bundan çok önce aldılar. Size açıklamadılar. Bu bahaneye sığınıyorlar. Sizin Uberle işiniz yok. Bu adamların burada bu saatten sonra iş yapma şansları yok, bunu bilin. Bu kararı da Cumhurbaşkanımızın konuşması üzerine falan almış değiller. Bunların mahkemeleri var biliyorsunuz. Bunlar bu kararı çok önce almışlar. Normalde bu kararı sizinle paylaşmaları gerekiyordu. Dürüst davranmadılar dedi.TAKSİLER UBER YAPIYORDaha önce Uberciler ve taksiciler arasındaki bazı kavgalara değinerek, şu anda Uber'i en çok taksi esnafının kullandığını söyleyen sürücülerden biri, Bize korsan diyen taksiler, şu anda Uber yapıyor hepsi. Bunların hepsi Uberci taksi. Şu anda çağırsak sarı taksi gelecek başkanım şeklinde konuştu.ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDAYIZSürücülerin milli yazılım taleplerini de dikkatle dinleyen Yıldırım, Siz aranızda 3 arkadaş belirleyin. Bir hazırlık yapın getirin. Arkadaşlar Uber var yok, önemli değil. Ama siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yanınıza iki kişi daha alın, çalışmanızı yapın gelin, konuşalım. Biz, size çözüm üretmek zorundayız ifadelerini kullandı.