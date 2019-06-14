14.06.2019 17:54
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İSTANBUL- UKOME'DEN SERVİSLERE PLAKA TAHDİT KARARI

İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin Haziran ayı toplantısında servisçilerin uzun süredir beklediği plaka tahdidiyle ilgili karar çıktı.

İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin Haziran ayı toplantısında servisçilerin uzun süredir beklediği plaka tahdidiyle ilgili karar çıktı.
UKOME'den yapılan açıklamada, İstanbul'da servis taşımacılığı kararı almış ve mevcut taşımacı hakkına sahip kişilerin, araçlarının 34 LAA 001 ve 34 LZZ 999 aralığındaki plakalarını 'tahditli plaka' olarak kullanabileceği belirtildi.
Ayrıca gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen 'Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi" geçerlilik süresi 10 yıldan 30 yıla çıkarıldı. UKOME üyelerinin imzasıyla resmiyete bağlanan karar bugün onaylandı. Karar kapsamında plaka sahipleri turizm taşımacılığı yapamayacak. Toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan gerçek kişi ve tahditli taksi, minibüs, dolmuş sahibi kişilere devir yapılamayacak ve plakalar başkalarına kiraya verilemeyecek.İSTANBUL- UKOME'DEN SERVİSLERE PLAKA TAHDİT KARARI
Kaynak: DHA
İstanbul, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Güncel

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