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İstanbul Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına sahip çıktı

İstanbul Ülkü Ocakları, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için kent genelinde 4 bin 100 noktaya mama ve su kabı koydu.

09.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
İstanbul Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına sahip çıktı
İstanbul Ülkü Ocakları, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için kent genelinde 4 bin 100 noktaya mama ve su kabı koydu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısı sonrası İstanbul Ülkü Ocakları üyeleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için "Evde kal, duyarsız kalma, küçük dostlarımızı unutma" sloganıyla kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında, 38 ilçe ile 3 semtte bulunan Ülkü Ocaklarının üyeleri, ilçe ve semtlerinde yüzer noktaya su borusu ve dirseklerinden yapılan su kabı ile mama kapları koydu.
Eldiven ve maskelerini takan ülkücü gençler, sosyal mesafeyi koruyarak kapları düzenli olarak temizliyor ve dolduruyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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