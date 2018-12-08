İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı" Sona Erdi

"İstanbul
Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı"nın 3. gününde, ulusal ve uluslararası katılımcılar "Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm
" konusunda birikimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamaya göre, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "Sıfır Atık" projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
'ın ev sahipliğinde önceki gün başlayan "İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı" bugün sona erdi.
Fuarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından geliştirilen örnek çevreci projeler ve çevre dostu iyi uygulama örnekleri ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarda yarınlara daha yaşanılır bir dünya bırakmak için alınması gereken önlemler, geri dönüşüm sistemleri, örnek çevreci projeler, çevre dostu iyi uygulama örnekleri katılımcıların ilgisine sunuldu.
Ulusal ve uluslararası katılımcılar, "Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm" konusunda birikimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.
Katılımcılar fuarda, "Sıfır Atık" vizyonu çerçevesinde geliştirilen sistemleri ve ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, İETT
, İBB
iştirakleri İSTAÇ
, Ağaç ve Peyzaj AŞ, İSBAK
, İGDAŞ, İSTTELKOM, kamu kurum kuruluşları ve özel firmalar stant açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başladığı örnek çevreci projeler, çevre dostu iyi uygulama örnekleri, temizlik araçları, geri dönüşüm otomatları katılımcılardan ilgi gördü.
Fuarda, Büyükşehir Belediyesi'nin "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri"ni de ziyaret eden katılımcılar, cam, metal ve pet şişe atıkları ile İstanbulkartı'na bakiye yükleme deneyimi yaşadı. Deniz yüzeyi temizliğinde kullanılan tekneler, kent temizliğinde kullanılan elektrikli yol süpürme araçları, atıklardan sanat eserine dönüştürülen ürünler de ziyaretçilerin dikkatini çekti.
Zirve
Zirvede 4 ayrı panel düzenlendi. Her biri alanında uzman katılımcıların konuştuğu panellerde geri dönüşüm sistemleri, yaşanabilir şehirler için çevre öngörüleri, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve korunma yolları ve çevre dostu ulaşım sistemleri konuları ele alındı.
Zirvenin son panelinde "Ulaşımda Çevresel Dönüşüm" konusu masaya yatırıldı.
Oturum başkanlığını İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent İnanç'ın yaptığı panelde, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal
, TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören
ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu Dikici konuşma yaptı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:15