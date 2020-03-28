Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak

Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacakİSTANBUL, (DHA) ? Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı önlemlerini almaya devam eden Ümraniye Belediyesi, okulların tatil olması sebebiyle okullarına gidemeyen öğrenciler için dezenfekte...

28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:52

Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak

İSTANBUL, (DHA) ? Türkiye 'yi de etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı önlemlerini almaya devam eden Ümraniye Belediyesi, okulların tatil olması sebebiyle okullarına gidemeyen öğrenciler için dezenfekte edilmiş 35 bin adet kitabı kapı kapı gezerek evlerine dağıtacak.

Koronavirüs (COVID-19) sebebiyle okulların 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmesinin ardından evlerinde kalan öğrenciler için Ümraniye Belediyesi yeni bir çalışma başlattı. Öncelikle dezenfektesi yapılan 35 bin adet kitap ardından kolilere yerleştirilerek belediye ekiplerince öğrencilerin evlerine dağıtıyor.

YILDIRIM : EVDE KAL RAHAT ET, EVDE KAL HUZURLU OL, EVDE KAL KİTAP OKU

35 bin adet kitabı tek tek evlere teslim edeceklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Depolarımızda 35 bin adet kitabımız vardı. Bunları hijyen ortamında arkadaşlarımız hazırladı. Biz de bir kampanya başlatıyoruz, liseli gençlerimize ortaokullu gençlerimize 'Evde Kal' projesi kapsamında destek olarak kitap okumalarını teşvik için tek tek dağıtacağız. Bizleri telefonla arayarak ulaşırlarsa destek için kitapları evlerine kadar teslim edeceğiz. Bu projede emeği geçen ekibime teşekkür ediyorum. Evde kal rahat et, evde kal huzurlu ol, evde kal kitap oku? dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümraniye, Türkiye, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 15:42: Dalyan'dan İztuzu Plajı'na kaya mezarı manzaralı tekne seferleri durdu - Haber 15:42: YPG/PKK, Barış Pınarı bölgesindeki su kesintisini kara propagandaya dönüştürüyor - Haber 15:41: Ankara'da su faturalarında düzenleme - Haber 15:41: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi